Юрист Русяев рассказал про проверки после массового отравления в Новочебоксарске

У сотрудников и детей школы и лицея в Новочебоксарске выявлена РНК норовируса. По словам юриста Ильи Русяева, случай требует тщательной проверки в пищевом блоке. Комментарий эксперта передает RT .

История с отравлением детей и работников учреждений в Новочебоксарске набирает обороты. За день количество людей с характерными симптомами достигло 163-х. Как подчеркнул юрист, ситуация требует оперативных мер со стороны руководства и контролирующих органов.

«Федеральный закон № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» требует, чтобы вся продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее происхождение и соответствие гигиеническим требованиям. Обязательной является работа в системе «Меркурий», позволяющей отслеживать путь продуктов от производителя до потребителя», — отметил эксперт.

Юрист отметил, что должны проверить соблюдение санитарных норм, исправность кухонного оборудования и регулярность дезинфекции, а также наличие у персонала медкнижек.

При этом Русяев отметил, что при серьезных последствиях могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК России. Виновных в распространении вируса и нарушениях могут приговорить к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у обратившихся с симптомами отравления в Чувашии выявили РНК норовируса.