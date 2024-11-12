Кадыров призвал усилить контроль за детьми, что прогуливают школьные уроки
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В России необходимо уделять большее внимание контролю за школьниками, которые прогуливают уроки. На это в ходе расширенного совещания по проблемам образования Чеченской Республики указал глава региона Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он отметил, что в последнее время число прогульщиков выросло настолько, что с этим необходимо что-то делать. Как школам, так и родителям детей в первую очередь.
«Я обратил внимание на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки, и доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры, работали с ними», — сообщил глава региона.
Кадыров добавил, в настоящее время в самой Чечне наблюдается уменьшение до 2% количества не получивших аттестат выпускников.
Ранее сообщалось, что в Чечне уволили сразу 11 директоров школ из-за недочетов в работе.