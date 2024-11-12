Кадыров: в Чечне уволили сразу 11 директоров школ из-за недочетов в работе

По итогам внеплановой аттестации, которая прошла в Республике Чечня, были уволены сразу 11 директоров школ. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, ему доложили о проведенной в республике работе в сфере образования. Местным министерством образования была проведена работа по внеплановой аттестации, в результате чего был вскрыт ряд недочетов.

«11 директоров освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию 4 начальника районных отделов образования», — указал он.

По утверждению Кадырова, им дано поручение взять под особый контроль вопрос назначения как директоров общеобразовательных учреждений, так и глав районных отделов. Помимо этого, будет создана специальная комиссия, которая станет следить за соблюдением всех нормативов, которые прописаны в законодательстве. Он также назвал недопустимым халатное отношение к своим обязанностям со стороны глав муниципалитетов, а также начальников районных отделов образования.

Ранее Кадыров раскрыл потери ВСУ от воздушного удара, который был нанесен по зданию Генштаба в Киеве. По его словам, украинские военные потеряли 9 человек погибшими, еще 17 человек было ранено. Удар был нанесен по центру управления украинскими беспилотниками, который располагался в здании Генерального штаба.