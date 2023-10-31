Капремонт провели в шести колледжах и техникумах Подмосковья в этом году

В этом году в Подмосковье провели капитальный ремонт в шести колледжах и техникумах, сообщили в Мособлдуме. До конца года планируется завершить работы еще в шести учреждениях.

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, в проекте областного бюджета будут предусмотрены средства на капремонт подобных учреждений в 2024 году.

«Планируется в 2024 году капитально отремонтировать четыре учреждения, на эти цели запланировано выделить более одного миллиарда рублей», – рассказал Брынцалов.

Он отметил, что речь идет о Воскресенском и Мытищинском колледжах, автомобильно-дорожном колледже Бронниц и техникуме имени С. Королева в Пушкино.

«Современный подмосковный колледж – это открытые двери в профессию, такое учреждение дает реальные практические навыки, которые позволяют выпускникам занять серьезные и перспективные позиции на современных предприятиях», – добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уделяют особое внимание подготовке молодых специалистов.