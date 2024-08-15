Карьерный консультант Валинуров перечислил причины отказа в переводе школьников в 10-й класс

В стране участились случаи отказа девятиклассникам в переходе в 10-й класс. Генпрокуратура России выявила множество таких ситуаций. Сами школы объясняют подобные действия необходимостью отбора в профильные классы, тем не менее универсальные классы в школах нередко отсутствуют. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, может ли это быть связано с дефицитом работников в технической сфере или же у этого явления иные причины. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, подобная логика действительно присутствует, все же прокуратура встала на защиту школьников. В этом случае уверенно можно сказать, что это не политика государства, а инициативы конкретных школ.

Эксперт добавил, что рабочих мест в сфере производства на сегодняшний день действительно мало. При этом школьникам не обязательно формально заканчивать 10-й и 11-й классы, поскольку после колледжа люди тоже идут в вузы, и это нормальная практика.

Ранее мы сообщали, что родители школьников смогут получить 19 тыс. рублей перед началом учебного года.