Родители школьников смогут получить 19 тыс. рублей перед началом учебного года

Родители российских школьников смогут получить выплату в 19 тыс. рублей перед началом учебного года. Такой законопроект был внесен в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР.

Согласно инициативе, получить льготу могут семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также школьники, имеющие инвалидность. При оформлении услуги не будут учитываться доходы семьи, поэтому родители смогут продолжить пользоваться уже имеющимися льготами.

Размер выплаты составит 19 586 рублей, но также будет зависеть от региона. Оформить ее необходимо до первого сентября. Это финансово поможет родителям подготовить ребенка к школе. На данный момент рассматривается вопрос о возможностях бюджета для финансирования инициативы. В случае одобрения законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее подмосковным родителям упростили процесс получения еще одной выплаты на детей.