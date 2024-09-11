Классный час на тему моды прошел в колледже «Подмосковье»

В колледже «Подмосковье» в рамках празднования Всемирного дня красоты обсудили вопросы этой индустрии, рассказали в Министерстве образования Московской области. Так, в учреждении прошел классный час «Красота спасет мир!».

В начале мероприятия слушателям рассказали об истории развития индустрии красоты. После этого участники обсудили современные тенденции в мире моды, а также вопросы влияния соцсетей на восприятие красоты.

В завершение мероприятия учащимся вручили подарки — наборы от академии «Estel».