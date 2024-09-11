Классный час на тему моды прошел в колледже «Подмосковье»
Фото: [Министерство образования МО]
В колледже «Подмосковье» в рамках празднования Всемирного дня красоты обсудили вопросы этой индустрии, рассказали в Министерстве образования Московской области. Так, в учреждении прошел классный час «Красота спасет мир!».
В начале мероприятия слушателям рассказали об истории развития индустрии красоты. После этого участники обсудили современные тенденции в мире моды, а также вопросы влияния соцсетей на восприятие красоты.
В завершение мероприятия учащимся вручили подарки — наборы от академии «Estel».