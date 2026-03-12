Книгу о марте 2014 года раздали в учебных заведениях Крыма

Крым готовится отметить важную дату — 12-летие воссоединения с Россией, и подготовка идет не только праздничная, но и просветительская. В канун торжеств по всему полуострову развезли почти семь с половиной тысяч экземпляров книги «Дорогами Крымской весны», чтобы новое поколение знало историю из первых уст. Об этом сообщает «Крым 24».

Львиная доля тиража — более пяти тысяч книг — отправилась в школы, причем не только государственные, но и частные. Их получат ученики с шестого по одиннадцатый класс. Еще свыше двух тысяч экземпляров передали в колледжи и техникумы, а часть попадет прямо в «Артек», где учатся и отдыхают дети со всей страны. Издание выпустило региональное Министерство внутренней политики, готовясь к мероприятиям 2026 года, которые посвятят уже десятилетию референдума.

Книга эта не учебник с сухими параграфами, а живой сборник журналистских репортажей и очерков. Авторы постарались рассказать о тех самых мартовских днях 2014-го простым и понятным языком, чтобы каждый читатель — от школьника до пенсионера — прочувствовал атмосферу и увидел лица людей, которые творили ту самую историю.

Таким образом, знания о недавнем прошлом теперь не просто передаются из уст в уста, а ложатся на парты в виде реальных книг. И кто знает, может быть, через пару десятков лет нынешние школьники будут рассказывать своим детям о Крымской весне не по наслышке, а заглядывая в потрепанный томик, который когда-то получили в родной школе.

