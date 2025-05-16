Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем комментарии для РИА Новости охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о непризнании российского статуса Крыма и новых территорий как проявление истерики.

Ранее, в ходе пресс-конференции в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Крым является украинским полуостровом, и любые дискуссии о его территориальной принадлежности противоречат Конституции Украины. Он заявил, что Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью Российской Федерации.

Константинов подчеркнул, что вместо признания существующей реальности Зеленский продолжает проявлять излишнюю эмоциональность. По его мнению, апеллируя к Конституции Украины в контексте Крыма, Зеленский либо проявляет непонимание ситуации, либо намеренно искажает действительность.

Он добавил, что Зеленскому, который пренебрег законом и незаконно захватил власть в стране, не следует говорить о нарушенной им же конституции. Константинов предположил, что Зеленский, вероятно, даже не знаком с содержанием этого документа.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. На этом референдуме подавляющее большинство избирателей Крыма (96,77%) и Севастополя (95,6%) высказались за присоединение к России.

Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, и многие западные страны поддерживают позицию Киева в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Лавров резко ответил Зеленскому на его требование увидеться с Путиным.