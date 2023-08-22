Колледж в подмосковном Звенигороде оснастят IT-оборудованием

Филиал «Красногорского колледжа» в Звенигороде до конца года должен получить 16 ноутбуков и 61 моноблок.

Как сообщает правительство Московской области по конкурентной политике, открытый конкурс на отбор поставщика оборудования продлится еще неделю. Колледж будет оснащен современной IT-техникой в рамках целевой программы «Профессионалитет». Начальная цена контракта 8 571 235,19 рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будет закуплено оборудование мебель для противотуберкулезного диспансера.