Колледж в Рязани вошел в топ-20 учебных заведений по дрон-рейстингу

Рязанский колледж электроники вошел в число двадцати лучших учебных заведений страны, которые станут центрами развития студенческой лиги по дрон-рейсингу, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков, подчеркнув, что колледж опередил более сотни претендентов со всей России. Об этом сообщает издание 7info.

Это признание стало закономерным итогом системной работы: в прошлом году на базе колледжа уже был открыт Центр практической подготовки по разработке, производству и управлению беспилотными авиационными системами. Учреждение не только готовит 430 операторов БПЛА, но и курирует работу кружков дроностроения в 17 школах региона, формируя непрерывную образовательную вертикаль.

В качестве центра студенческой лиги колледж получит современное оборудование для проведения соревнований — пульты управления, дроны 75-го класса, шлемы и лицензии на симулятор «Квадросим». Это позволит не только организовать местные соревнования, но и вывести подготовку пилотов на новый уровень.

Уже до 29 октября в колледже пройдут отборочные этапы, лучшие участники которых представят Рязанскую область в суперфинале Всероссийской студенческой лиги по гонкам дронов 2.0 в ноябре в Москве. Таким образом, регион укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых центров развития беспилотных технологий в России.

