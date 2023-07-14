Космический телескоп подмосковных школьников передал первые данные

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Космический телескоп «УмКА-1», созданный школьниками из Подольска, передал первые данные. Об этом говорится в сообщении Министерства территориальной политики Подмосковья.

Аппарат разработали и запустили учащиеся школы № 29 имени П. И. Забродина. Он стал первым в стране космическим телескопом, созданным школьниками. Согласно прогнозам, спутник проработает около трех лет.

В прошлом месяце школьники посетили космодром «Восточный» и увидели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с сорока двумя малыми космическими аппаратами. Одним из них стал «УмКА-1».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил школьников области с победой на международной олимпиаде по биологии.