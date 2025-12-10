Крымские ветераны становятся наставниками для школьников в рамках программы патриотического воспитания

Крымские ветераны боевых действий приходят в школы и колледжи, чтобы рассказать новому поколению о ценностях, которые они защищали с оружием в руках. Это не случайные встречи, а часть системной работы, которую координирует фонд «Защитники Отечества». Его руководитель в республике Владимир Трегуб объяснил, что для участников специальной военной операции даже запускаются специальные обучающие программы. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, цель – подготовить их к роли наставников, способных не просто делиться воспоминаниями, а формировать у подростков целостное мировоззрение. Ключевой инструмент в этой работе – живое общение и личный пример. Эти люди – особые педагоги. Они сами недавно сидели за партами, а теперь вернулись с фронта, пройдя через суровые испытания. Их истории о мужестве, долге и любви к Родине звучат не как абстрактные лозунги из учебника, а как правда жизни, подкрепленная реальным опытом. Именно такой искренний диалог, по замыслу организаторов, способен оставить самый глубокий след в сознании молодых людей.

Эксперт добавил, что для усиления эффекта от этих встреч используется комплексный подход. Ветераны опираются не только на свои рассказы, но и на проверенный культурный фундамент – правильные фильмы, песни и литературу. Это создает мощную эмоциональную и смысловую среду, в которой патриотические идеи воспринимаются не как навязанная сверху теория, а как естественная часть национальной идентичности. Акцент делается на позитивных примерах поведения и образцах для подражания.

По его мнению, главное последствие этой инициативы – создание прямой, неформальной связи между поколениями. Подростки получают возможность увидеть настоящих героев нашего времени, задать им вопросы и сформировать собственные идеалы, основанные на конкретных человеческих историях. Для самих ветеранов это становится частью социальной адаптации и важной миссией, придающей новый смысл их пережитому опыту.

