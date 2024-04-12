Лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья» объявили в регионе

В регионе завершился второй тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В рамках второго тура участникам нужно было выполнить два задания — «Мастер-класс» и «Педагогический совет». Ведущими педагогического совета стали победители и лауреаты конкурса прошлых лет.

В результате в число лауреатов вошли пять педагогов: учителя английского из Егорьевска и Домодедово Андрей Алексеев и Анастасия Сапегина, учитель начальных классов из Серпухова Кристина Андрианова, учитель географии из Воскресенска Александр Бронников, учитель физики из Реутова Юрий Уробушкин.

Лауреаты будут бороться за победу в финале областного конкурса в сентябре. Его победитель станет участником всероссийского конкурса на лучшего учителя страны.