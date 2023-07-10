«Летом нужно читать»: российские родители не хотят, чтобы их дети сидели без дела на каникулах
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Большая часть родителей из России (85%) считают, что дети обязаны учиться в период летних каникул. Об этом рассказали эксперты образовательной онлайн-платформы «Учи.ру», которые провели исследование с участием свыше двух тыс. человек.
Что касается педагогов, такую точку зрения поддерживают 73% опрошенных.
«По результатам исследований, мнение родителей отличается от мнения педагогов. Родители более категоричны. Они в два раза чаще учителей считают, что детям летом нужно заниматься ежедневно. Чаще голосуют за то, что стоит начать изучение школьной программы заранее», — сказала UX-исследователь платформы Елизавета Волкова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также, по ее словам, родители, в отличие от учителей, в полтора раза чаще выбирают изучение иностранных языков как дисциплины, которую нужно изучать летом.
«При этом обе группы опрошенных сходятся во мнении, что летом обязательно нужно читать», — подытожила собеседница.
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