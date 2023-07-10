«Летом нужно читать»: российские родители не хотят, чтобы их дети сидели без дела на каникулах

«По результатам исследований, мнение родителей отличается от мнения педагогов. Родители более категоричны. Они в два раза чаще учителей считают, что детям летом нужно заниматься ежедневно. Чаще голосуют за то, что стоит начать изучение школьной программы заранее», — сказала UX-исследователь платформы Елизавета Волкова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».