Лидер мигрантской диаспоры Екатеринбурга выступил против тестирования детей

Лидер мигрантской общины Екатеринбурга осудил тесты для детей иностранцев

Образование

Представитель одной из мигрантских общин Екатеринбурга выразил свое мнение относительно идеи тестирования детей-иностранцев перед зачислением в российские образовательные учреждения. Телеканал «Царьград» разместил отрывок записи его выступления в своем телеграм-канале.

Руководитель «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев сообщил о своем несогласии с подобными планами. Он подчеркнул, что дети не должны нести ответственность за обстоятельства.

«Дети не виновны ни в чем. Мы постоянно говорим, что у нас основная проблема в миграции — это незнание русского [языка]», — сказал он.

Мирзоев упомянул о существовании в регионе классов, где большинство учеников — иностранцы. По его словам, успеваемость в этих классах зачастую выше, чем в среднем по стране.

Возможно, Мирзоев, которого «Царьград» представляет как одного из лидеров таджикской общины, имел в виду екатеринбургскую школу № 149. Главный редактор «Регнума» и член СПЧ Марина Ахмедова утверждает, что данная школа полностью укомплектована детьми мигрантов, и считает такой подход ущемлением прав человека.

