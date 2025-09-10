Представитель одной из мигрантских общин Екатеринбурга выразил свое мнение относительно идеи тестирования детей-иностранцев перед зачислением в российские образовательные учреждения. Телеканал «Царьград» разместил отрывок записи его выступления в своем телеграм-канале.

Руководитель «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев сообщил о своем несогласии с подобными планами. Он подчеркнул, что дети не должны нести ответственность за обстоятельства.

«Дети не виновны ни в чем. Мы постоянно говорим, что у нас основная проблема в миграции — это незнание русского [языка]», — сказал он.

Мирзоев упомянул о существовании в регионе классов, где большинство учеников — иностранцы. По его словам, успеваемость в этих классах зачастую выше, чем в среднем по стране.

Возможно, Мирзоев, которого «Царьград» представляет как одного из лидеров таджикской общины, имел в виду екатеринбургскую школу № 149. Главный редактор «Регнума» и член СПЧ Марина Ахмедова утверждает, что данная школа полностью укомплектована детьми мигрантов, и считает такой подход ущемлением прав человека.

