«Лучше отменить, чем напролом»: аэропорты Москвы изменили расписание полетов

Так, в аэропорту Домодедово отсрочили десять вылетов и три отменили. Во Внуково четыре задержано, шесть отменено, а в Шереметьево — один задержан. В Жуковском расписание рейсов осталось без изменений. Причина таких изменений неизвестна.

Пользователи Сети попытались понять, что стало причиной таких изменений.

«Погода, вроде, летная. Что могло случиться?»; «Пусть уж лучше задерживают и отменяют рейсы, чем в небе что-то случится и люди пострадают»; «Мне кажется, переживать не о чем. Регулярно отменяют и переносят рейсы без какой-то чрезвычайной ситуации»; «Лучше отменить, чем напролом, несмотря ни на что», — высказались россияне.

Ранее москвичи выстроились в очередь ради халявы: в столице запустили водные электрические трамвайчики, на которых можно покататься бесплатно.