Лучшие частные школы назвали в Подмосковье в рамках традиционного августовского Съезда учителей региона, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, лидером была признана Новая Черноголовская школа. Обучение в учреждении ведется с уклоном в математику и естественно-научные дисциплины. За последний год школа поднялась в рейтинге на три строчки.

На втором месте оказались две школы — частный лицей «Экус» в Подольске и школа «Президент» в Одинцово. Замыкает тройку лидеров православная школа «Рождество» в Истре.

При создании рейтинга учитывали результаты учащихся в рамках ГИА, их участие в олимпиадах, а также степень открытости и доступности информации о работе учреждений.