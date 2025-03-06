Регионы РФ зафиксировали увеличение числа первокурсников в 2024 году

Согласно данным «Мониторинга качества приема — 2024», проведенного ВШЭ при поддержке Минобрнауки, в регионах наблюдается увеличение числа первокурсников. Эта тенденция характерна как для крупных, так и для небольших вузов, передает РБК.

Самый значительный прирост зачисленных, по сравнению с 2022 годом, отмечен в регионах, где количество набранных студентов варьируется от 1 до 10 тыс. Например, в Карачаево-Черкесии прием вырос вдвое (на 94%), в Волгоградской области — на 36,5%, в Смоленской области — на 24,5%, а в Тульской области — на 23,2%. В большинстве регионов с набором более 1 тыс. студентов (46 из 70) зафиксирован рост.

Среди крупных регионов с количеством студентов свыше 10 тыс. наибольшее увеличение числа принятых наблюдается в Саратовской области (на 10,6%), что позволило ей впервые войти в число лидеров по количеству принятых студентов (10,1 тыс.).

Значительный прирост также зафиксирован в Свердловской области (+9,1%), Краснодарском крае (+8,6%), Татарстане (+8,3%) и Новосибирской области (+8,4%). Москва и Московская область остаются лидерами с общим приемом в 121 тыс. студентов (рост 8,1%).

Среди регионов-лидеров снижение приема по сравнению с 2022 годом отмечено в Ростовской (-5,4%) и Самарской областях (-3,2%).

Наибольшее сокращение приема среди регионов с набором от 1 тыс. человек зафиксировано в Кабардино-Балкарии (-24,5%), Коми (-15,5%), Оренбургской (-15,4%), Кировской (-12%) и Курганской (-10,6%) областях.

Ранее сообщалось, что около 14 тыс. жителей Нижегородской области будут сдавать ЕГЭ в этом учебном году.