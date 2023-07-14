Международная компьютерная школа стартовала в Дубне, сообщили в Минобразования Подмосковья. Мероприятие проводится уже в тридцать пятый раз.

Площадкой проведения школы во второй раз стал Лицей Кадышевского. В мероприятии принимают участие представители не только Подмосковья, но также Дальнего Востока и Краснодарского края.

Занятия проводят семь педагогов лицея. Им помогают волонтеры из числа старшеклассников.

Участников ждут экономические игры, конференции, разработка собственных проектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил школьников из области с победой на олимпиаде по биологии международного уровня.