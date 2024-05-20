Минобрнауки может ликвидировать единственный европейский филиал МГУ им. Ломоносова

Министерство образования и науки РФ может ликвидировать единственный европейский филиал Московского государственного университете им. М. В. Ломоносова. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Речь идет о филиале, расположенном в Словении в городе Копер.

Намерение ликвидировать филиал РИА Новости подтвердили в пресс-службы Минобрнауки России. Там отметили, что данный проект разработан «в связи с ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета».

Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Словении был открыт в 2017 году. Он находится в здании, расположенном рядом с Университетом Приморска на площади имени Иосипа Броз Тито. В настоящее время филиалы МГУ открыты в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Армении и Азербайджане. Во время пребывания Севастополя в составе Украины там также работал филиал московского университета. После возвращения в состав РФ филиал вуза был там оставлен.

Ранее мы сообщали, что студента из Одессы отчисли из МГУ за попытку сбора средств для украинской армии.