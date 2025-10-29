Минобрнауки предложило запретить платный прием в вузы некоторым абитуриентам

Министерство науки и высшего образования России предложило запретить прием на платные места в вузах абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 50. Инициатива изложена в проекте методики распределения платных мест на 2026–2027 учебный год, пишет КП со ссылкой на «Коммерсантъ».

Документ предусматривает полный запрет на платный прием при несоблюдении минимального порога. В случае аргументированных возражений вуз может увеличить квоты до 15%. Дополнительно предлагается увеличить на 10% количество мест по специальностям, если они востребованы у большинства студентов данного учебного заведения.

Методика вводит государственное регулирование для 40 направлений, включая юриспруденцию, архитектуру и нефтегазовую сферу. Ранее университеты самостоятельно определяли число платных студентов и распределение мест по специальностям.

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ при совпадении специальностей. Если профили обучения отличаются — ЕГЭ обязателен. По мнению авторов проекта, новые меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов.

