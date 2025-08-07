Минпросвещения: иностранцы имеют право на бесплатное образование в РФ

По мнению директора департамента Минпросвещения Александра Реута, ограничение доступа детей мигрантов к бесплатному школьному образованию не соответствует положениям российской Конституции. В интервью ТАСС он подчеркнул , что основной закон страны гарантирует право на бесплатное образование, включая и иностранных граждан, находящихся на территории РФ.

Реут уточнил, что это право распространяется на всех лиц, проживающих в России, и касается как общего, так и среднего профессионального образования. Что касается высшего образования, то оно доступно на бесплатной конкурсной основе.

Недавно депутат Госдумы Ярослав Нилов заявлял о планах внесения на рассмотрение нижней палаты парламента обновленной версии законопроекта, направленного на отмену бесплатного образования для детей мигрантов в российских школах, с 1 по 11 класс. Первая редакция данного проекта была отклонена депутатами в июле.

С аналогичным предложением выступал и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщивший о подготовке партией документа, вводящего запрет на бесплатное образование для детей мигрантов, обучающихся в 10-х и 11-х классах.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии задержал 300 нарушителей миграционного закона.