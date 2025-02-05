Минздрав РФ предложил ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Министерство здравоохранения России предлагает внедрить систему обязательной отработки для студентов медицинских высших учебных заведений и колледжей, учеба которых финансируется из бюджета, сообщил «Коммерсантъ».

После окончания учебы новоиспеченные медики будут обязаны проработать от двух до трех лет в медицинских учреждениях (государственных или частных), которые участвуют в системе обязательного медицинского страхования.

Молодые специалисты смогут самостоятельно выбирать регион и конкретное учреждение. По мнению источников издания, данная инициатива является «амбициозной, но справедливой». Однако юрист подчеркивает, что предложенный закон может нарушить право на выбор места работы.

Поправки к закону «Об образовании» обязывают выпускников трудиться минимум три года в организациях, которые обеспечивают помощь по госгарантиям. Для колледжей срок отработки составит два года.

При этом выпускники должны будут устроиться на работу в течение года после получения диплома, иначе они обязаны возместить затраты на обучение, которые могут достигать 2,5 млн руб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить обучение в госвузах тем, кто совершал преступления.