Московская область оказалась в числе лидеров в России по числу участников конкурса «Научная Вселенная»

Москва и Московская область оказались в числе регионов-лидеров в России по количеству участников конкурса «Научная Вселенная». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В общей сложности в третьем сезоне научно-просветительского проекта принимают участие более 148 тыс. школьников и студентов из 87 субъектов РФ. Среди других лидеров – Краснодарский край, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Татарстан, Крым и Ставропольский край. Самыми востребованными направлениями стали «Освоение космоса», «Генетика и персонализированная медицина», «Научная фантастика» и «Инновационное проектирование».

Присоединиться к проекту можно до 24 августа включительно, зарегистрироваться можно на сайте. Финал состоится в октябре 2025 года в Москве. Победители конкурса отправятся в научное путешествие на космодром.

Исследователи будут соревноваться в двух возрастных категориях: старшеклассники в возрасте от 14 лет и студенты до 27 лет, они пройдут онлайн-викторину, решат научные кейсы от компаний-партнеров и не только.

«После участия в проекте я заинтересовалась квантовыми коммуникациями и всерьез задумываюсь о поступлении в НИТУ МИСИС — именно там работает мой научный наставник, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексей Федоров. Теперь мне хочется продолжить путь в этой сфере», — поделилась победительница второго сезона конкурса в треке «Цифровые технологии» Анна Бандель.

Проект поддержан грантом Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий», его реализуют в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий.

