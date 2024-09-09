На Украине по ошибке напечатали учебник без Крыма на карте страны

Депутат Верховной рады София Федина заявила, что на Украине случайно выпустили учебник с картой без Крыма, сообщил ТАСС.

«Министерство образования и науки пропустило учебник, в котором карта Украины без Крыма. Верстальщики поясняют, что «произошла техническая ошибка», — говорится в сообщении.

Депутат опубликовала ссылку на электронную версию учебника, где на третьей странице рядом с гимном Украины изображена карта без Крыма.

Подобные инциденты на Украине происходили уже не раз. В 2021 году местные СМИ сообщили о выходе учебника по истории Украины с аналогичной ошибкой — карта страны также была без полуострова.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили поселение Мемрик в ДНР.