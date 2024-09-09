Российские военнослужащие освободили поселок Мемрик на территории Донецкой Народной Республики, сообщило в телеграм-канале Министерство обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Освобождение Мемрика стало значительным шагом в рамках продолжающихся операций по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Освобождение поселка позволит улучшить охрану важных административных и стратегических объектов в регионе, а также повысить уровень безопасности для гражданских жителей.

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