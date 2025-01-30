В Нижегородской области более 30 человек получили выплаты по программе «Земский учитель»

Свыше 20 квот выделено Нижегородской области для участия в федеральной программе «Земский учитель» в этом году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минобрнауки.

Уточняется, что указанная программа реализуется в регионе уже пять лет, в течение которых от педагогов поступило почти 700 заявок, однако принять участие в программе смогли лишь 33 кандидата, они уже получили выплаты.

Отмечается, что данная программа действует в 24 муниципалитетах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что выплата по программе «Земский учитель» для переехавших на Донбасс увеличена до 2 млн руб.