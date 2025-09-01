Названо число учеников, пошедших в школы 1 сентября в Нижегородской области

В Нижегородской области начался новый учебный год, ознаменовавшийся значительным событием для региональной системы образования. За парты сели 360 тыс. школьников, что подчеркивает масштаб и динамику развития сферы просвещения в регионе. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Важнейшим шагом для обеспечения комфортных условий обучения стало открытие сразу четырех новых крупных школ. Знаковыми объектами стали школа на проспекте Героев Донбасса, учреждение на Украинской улице, а также школа, носящая имя Героя Советского Союза Аристархова. Особое место в этом списке занимает многопрофильный образовательный центр «Созвездие — Сузорье» в Арзамасе, призванный давать ученикам знания по самым современным стандартам. Параллельно для тысяч ребят распахнули свои двери 11 капитально отремонтированных школ, где был полностью обновлен инфраструктурный фонд.

Реализация таких масштабных проектов напрямую направлена на решение ключевой задачи — ликвидацию второй смены и создание современных, безопасных и технологичных пространств для получения знаний. Это позволяет не только увеличить количество мест, но и коренным образом повысить качество образовательной среды.

В итоге эти преобразования ведут к формированию принципиально новой образовательной экосистемы в регионе. Создание современных условий для обучения является фундаментальным вкладом в будущее нижегородской молодежи, открывая перед новым поколением более широкие возможности для развития и реализации своего потенциала.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.