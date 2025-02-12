Названы проблемы, которые станут решать «Центры содействия» для студентов в Крыму

В «Центры содействия» для студентов, которые откроются на базе вузов Республики Крым, можно будет обратиться с вопросами по более чем пяти категориям. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что к специалистам можно будет обратиться с совершенно любой проблемой, вплоть до плохой освещенности улицы возле дома обучающегося или плохой оценки по экзамену.

Отмечается, что вопросы и обращения в указанные центры можно задать по следующим темам: учебный процесс, получение матпомощи и стипендий, стажировки и трудоустройство, поддержка в личностном развитии. Помимо этого, имеется категория «другое» для студенческих проблем, не подходящим к остальным выделенным.

Ранее сообщалось, что в Крыму откроются «Центры содействия» для студентов.