«Не бойтесь мечтать и дерзать»: в Химках выпускникам школы №30 вручили аттестаты

По информации администрации, в школьном зале воцарилась душевная атмосфера. Родители и педагоги осознают значимость начала нового этапа в жизни выпускников. Родители с трудом сдерживали слезы счастья. Они с гордостью снимали на камеры своих детей, которые заметно повзрослели за последние годы. Теперь юные жители Химок начинают новый этап уже взрослой жизни.

Педагоги разделяли чувства родителей выпускников. Директор школы Татьяна Кавторева трогательно поздравила ребят. Во время напутственного слова она пожелала выпускникам исполнения всех самых заветных желаний, уверенности в своих силах и успехов. В каждом слове директора отражалась педагогическая мудрость.

«Сегодняшний день – это важный рубеж в жизни каждого выпускника. Впереди вас ждет множество возможностей, новых свершений и открытий. Не бойтесь мечтать, дерзать и идти к своей цели! Помните, что знания, полученные в школе, станут надежным фундаментом для ваших будущих успехов. Удачи вам, дорогие выпускники», – сказала Татьяна Кавторева.

В администрации отметили, что выпускной станет незабываемым событием каждого выпускника школы №30. Мероприятие прошло ярко. Оно стало символом прощания с детством и началом новой жизни, полной возможностей и перспектив.

По информации администрации, не менее масштабно торжественные вручения аттестатов прошли во всех химкинских школах. В 2025 году выпускниками 11-ого класса стали более 1400 химчан.

Ранее сообщалось, что обучение в основной и средней школе завершили почти 5 тыс. юных химчан.