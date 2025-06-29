«Верьте в себя»: выпускников Химок торжественно поздравили с окончанием школы

Обучение в основной и средней школе завершили почти 5 тыс. юных химчан, сообщила администрация муниципалитета.

Церемония празднования последнего звонка, напряженный период сдачи экзаменов и завершающий этап — проведение выпускных вечеров. Школьники Химок попрощались со стенами родных учреждений. Многие выпускники могут гордиться результатами. Так, в округе 27 стобалльников, которые сумели безошибочно выполнить экзаменационные задания по физике и информатике, математике и литературе, русскому языку и химии. Ребят душевно поздравляли с переходом во взрослую жизнь.

«Дорогие выпускники! Вы прошли долгий и интересный путь, стали частью большой и дружной школьной семьи. Пусть полученные знания и навыки станут основой для вашего дальнейшего развития», — написала в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

«Сегодня перед вами открываются новые горизонты. Верьте в себя, не бойтесь трудностей и всегда стремитесь к поставленным целям. Уверен, что вы станете достойными гражданами нашей страны», – отметил депутат.

По данным администрации, в нынешнем году аттестаты особого образца с золотыми и серебряными медалями получили 250 выпускников. Празднование окончания школы проходило в округе масштабно и ярко. Традиционно в учреждениях празднично провели вручение аттестатов о среднем общем образовании. Программа вечеров включила в себя концертные выступления и танцы.

Ранее сообщалось, что школьник из Химок сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов.