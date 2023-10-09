Нехватку кадров в двух школах Химок и Ленинского округа планируется закрыть к окончанию осенних каникул, сообщил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

В «Бутовской СОШ №2» в Ленинском городском округе уже приняли на работу преподавателей по трем предметам: математике, русскому и английскому языкам. Осталось закрыть еще две вакансии. Тогда вопрос дефицита кадров в этой школе будет решен.

«До выхода детей в школу с каникул закроем», - сообщил министр губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Также за этот период в Минобразования Подмосковья намерены закрыть вакантные должности в школе «Наследие» в Химках.

«Там в начале сентября 21 была вакансия. На сегодняшний день осталось четыре. Это математика, английский, информатика и ИЗО. Также сейчас наша задача – закрыть их до выхода детей с каникул», - добавил Бронштейн.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников.