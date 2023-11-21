Новую школу на 750 мест построят на территории ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцово

Новую школу, рассчитанную на 750 мест, построят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцово. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, площадь застройки составит пять тысяч квадратных метров. Площадь самой школы будет составлять почти двенадцать с половиной тысяч квадратных метров.

В школе будет четыре этажа, на которых обустроят учебные помещения, два спортзала, актовый зал, столовую, библиотеку, лаборантские и мастерские.

Работы «нулевого» периода стартуют в конце текущего месяца. Полное завершение строительства запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность укомплектованности кадрами подмосковных школ.