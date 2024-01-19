Новую школу построят в Климовске по нацпроекту

Новую школу построят в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение возводится на улице Победы с конца прошлого года. Сейчас на объекте проводятся земляные работы. Также готовят фундаменты и конструкции подземной части.

Площадь школы превысит семнадцать тысяч квадратных метров. В ней смогут учиться 1,1 тысячи детей.

В рамках проекта в учреждении разделят блоки начальной и основной школ, оборудовав отдельные входы. На прилегающей территории обустроят игровую и спортивную зоны.

Завершить строительство планируется осенью текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что кластеры являются вершиной образовательной пирамиды региона.