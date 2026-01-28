Новый закон обяжет школы сообщать в МВД данные об учениках-мигрантах

С 28 января в России начинает действовать новый порядок, который должен пролить свет на непростую ситуацию с обучением детей иностранцев. Закон обязывает школы и правоохранительные органы обмениваться данными о таких учениках, занося информацию в их цифровые профили. На бумаге это выглядит как логичный шаг к полному контролю: если родители не обеспечили ребенку легального статуса и доступа к образованию, всю семью могут признать нежелательной для пребывания в стране. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Официальная статистика, казалось бы, подтверждает эффективность ужесточения миграционного курса: с начала 2025 года численность детей-иностранцев в школах сократилась на четверть. Однако, по мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, эти цифры отражают лишь часть реальности. Он убежден, что значительное сокращение коснулось в первую очередь легального контингента — тех, кого перестали принимать в школы после ужесточения правил. Основная же масса семей не покинула Россию, а просто перешла в тень, пополнив ряды нелегальных мигрантов. Кабанов напоминает, что громкие осенние планы о массовых выдворениях после окончания миграционной амнистии так и остались на бумаге.

Главный тревожный вывод, который делает эксперт, заключается в системном противоречии. На федеральном уровне звучат заявления о защите демографии и безопасности, но на местах, по его словам, часто происходит обратное: некоторые регионы добиваются упрощенной легализации для мигрантов, мотивируя это экономическими интересами. Это создает опасный разрыв между декларациями и практикой, ставя под вопрос способность государства последовательно отстаивать свои же правила.

По мнению эксперта, новый закон об обмене данными — это необходимый, но явно недостаточный инструмент. Его эффективность будет равна нулю, если на местах продолжится тихая саботаж в интересах бизнеса, заинтересованного в дешевой рабочей силе. Итогом может стать не укрепление контроля, а углубление проблемы: тысячи детей будут расти в правовой тени, а доверие граждан к способности государства защищать их интересы — продолжит падать. Борьба, как отмечает Кабанов, продолжается, и ее исход определит не строгость отдельных норм, а единство воли на всех уровнях власти.

