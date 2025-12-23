Рязанская область приняла более 200 заявлений на школьное тестирование от мигрантов

Попасть в русскую школу детям из-за границы помогает специальное тестирование. Эта обязательная проверка знаний введена для того, чтобы преодолеть главную проблему — языковой барьер, который часто мешает ребенку влиться в учебный процесс и понять программу. В Рязанской области, например, процедура уже стала регулярной и проводится каждые три месяца. Об этом сообщает издание 7info.

В 2025 году только в этот регион поступило больше двух сотен заявлений от семей из стран СНГ, Латвии и даже США. Важно, что у детей нет ограничений по попыткам: тест можно пересдавать до успешного результата.

Такая система уже дает свои плоды. Почти половина, 47% детей-мигрантов, уже успешно справились с проверкой и были зачислены в обычные классы рязанских школ. Это значит, что они смогут учиться бок о бок с российскими сверстниками, а не в отдельных подготовительных группах.

В то же время власти готовят изменения для другой категории — детей из русских семей, которые возвращаются в страну после жизни за рубежом. Для них рассматривают возможность упрощенной процедуры, хотя конкретные послабления пока не озвучены. Таким образом, система адаптации школьников становится более гибкой, учитывая разные ситуации и помогая каждому ребенку найти свое место за российской партой.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области мигрантам хотят запретить работать в школах и детсадах.