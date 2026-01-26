Обеспечить детские сады до 20 часов: в Госдуме обсудили условия для продленного дня

Предложение о работе детских садов до 20 часов, которое обсуждается на государственном уровне, вызвало дискуссию о реальных возможностях системы дошкольного образования. Как отметила в интервью радио Sputnik председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина, для воплощения этой инициативы потребуется кардинальная перестройка работы учреждений. Очевидно, что ни один воспитатель не сможет работать одну смену с 7:30 до 20 часов, поэтому логичным решением выглядит переход на двухсменный график.

Однако сама по себе смена графика не решит главных проблем. Депутат подчеркивает, что ключевой вопрос — сохранение воспитательной функции, а не просто присмотр за детьми. Вторая смена до позднего вечера должна быть обеспечена полноценной образовательной программой и квалифицированными педагогами, а не сторожами. Это напрямую упирается в два фундаментальных барьера: кадровый и финансовый. Чтобы привлечь молодых специалистов на работу в таком интенсивном режиме, потребуется соответствующая, повышенная оплата труда. При этом сегодня детские сады находятся в ведении муниципалитетов, большинство из которых не могут похвастаться богатыми бюджетами.

Таким образом, успех всей задумки зависит от четких расчетов и перераспределения финансовой нагрузки. Как отметила Останина, правительство пока не представило конкретных выкладок. Решение видится в совместном финансировании: регионам предстоит просчитать свои потребности и возможности, а часть поддержки, вероятно, должна прийти с федерального уровня. Итогом обсуждений должно стать не просто формальное продление часов работы, а создание устойчивой и качественной системы, где воспитатели будут работать в нормальных условиях, а дети — получать полноценное развитие и заботу даже в вечернее время. Без решения кадрового и финансового вопроса благое начинание рискует остаться на бумаге.

