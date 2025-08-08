Общественники призвали сделать посещение детсада обязательным

Идею сделать дошкольное образование обязательной ступенью для всех детей выдвинул Иван Курбаков, председатель МОО «Отцы рядом», педагог и юрист. Он настаивает, что это ключевое условие для обеспечения равных возможностей на старте обучения и формирования конкурентоспособного общества в будущем. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Курбаков подчеркивает уникальную роль возраста от трех до семи лет. Именно в этот период интенсивно развиваются мышление, речь, эмоциональный интеллект и социальные навыки ребенка, закладывается фундамент для успешной школьной адаптации и всей дальнейшей жизни. Детский сад выступает первой и незаменимой школой социализации: здесь дети учатся общаться, дружить, разрешать конфликты и жить по правилам коллектива. Отсутствие этого опыта часто приводит к серьезным трудностям при вхождении в школьный коллектив. Дополнительно, дошкольное учреждение обеспечивает системную подготовку к учебе, что положительно сказывается на будущей успеваемости, и позволяет своевременно выявить и скорректировать возможные проблемы в развитии.

Эксперт обосновывает инициативу юридически. Статья 43 Конституции РФ гарантирует право на образование каждому гражданину, и обязательное посещение детского сада – реализация этого права для самых маленьких. Это также обеспечивает принцип равенства и защиты прав детей. Россия, как участник международных договоров, обязана гарантировать образовательные права всем детям, что включает и дошкольный этап. Курбаков особо отмечает, что обязательность сада не подменяет семью, а, наоборот, должна усиливать роль родителей, вовлекая их в образовательный процесс и укрепляя семейные ценности через сотрудничество с педагогами.

Таким образом, введение обязательного дошкольного образования, по мнению эксперта, открывает путь к преодолению социального неравенства на раннем этапе, гарантирует всем детям необходимую базу для развития и успешной учебы, способствует их социализации и соответствует конституционным и международным обязательствам России, при этом гармонично дополняя, а не заменяя, семейное воспитание.

