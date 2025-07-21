Математические группы откроют в рамках проекта «Предшкола» в детских садах Подмосковья

В детских садах Подмосковья в рамках проекта «Предшкола» с 1 сентября начнут действовать математические группы. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Математическое направление нацелено на детей в возрасте от пяти до семи лет. Воспитанников будут отбирать в группы по итогам входной диагностики в сентябре-октябре.

Занятия будут проводиться по пособию Людмилы Петерсон «РАЗ-ступенька, ДВА-ступенька». В течение учебного года проведут три этапа оценки знаний — осенью, в декабре и в апреле.

По итогам диагностики прошлого учебного года в проекте приняли участие более 84 тыс. детей. Средний балл по общему модулю составил 41,7 из 50. Средний балл по математическому модулю в регионе составляет 23,8 балла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе был создан Центр математического образования.