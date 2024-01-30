Около 100 тысяч подмосковных школьников написали диагностическую работу по окружающему миру

Порядка ста тысяч подмосковных школьников написали региональную диагностическую работу по окружающему миру. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Контрольная прошла сегодня в рамках работы по повышению качества общего образования в регионе. Ее написали учащиеся четвертых классов почти из тысячи школ региона.

На написание работы было выделено полчаса. За это время ребятам нужно было выполнить шесть заданий. Максимальный балл за все задания — 13. Минимальный балл для прохождения испытания — 6.

Результаты контрольной станут известны не позднее 5 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе построят около 80 школ и детсадов.