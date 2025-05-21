Около 19 тыс. детей заканчивают школу в Нижнем Новгороде в этом году

Около 19 тыс. детей заканчивают школу в Нижнем Новгороде в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что также последние звонки услышат 13,2 тыс. девятиклассников и почти 5,6 тыс. одиннадцатиклассников.

Отмечается, что в городе последние звонки прозвучат до 24 мая, а сами выпускники уже начали сдавать первые экзамены: девятиклассники сдают ОГЭ по иностранному языку 21 мая, а 23 мая ЕГЭ по истории, литературе и химии пройдет у учащихся 11-х классов. Наиболее популярными предметами у школьников в этом году являются обществознание и информатика.

Ранее сообщалось, что последний звонок прозвенит для 1,6 тыс. подольских выпускников 24 мая.