Около 50 млн рублей выделили на обеспечение пожарной безопасности школ Рязанской области в этом году

На обеспечение пожарной безопасности школ в Рязанской области в наступающем учебном году выделено почти 50 млн рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что выделенные средства направят на ремонт и модернизацию пожарной сигнализации, эвакуационных выходов, а также на приобретение огнетушителей и прочего противопожарного оборудования.

Отмечается, что также планируется проведение огнезащитной обработки деревянных строений и отделочных материалов, проверка пожарных кранов и гидрантов и актуализация информационных стендов по пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что двадцать один детский сад откроется к сентябрю после капремонта в Подмосковье.