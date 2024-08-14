Олимпиадники получат меньше бюджетных мест в российских вузах

Министерство образования и науки РФ пообещало проработать вопрос с бюджетными местами в российских вузах для олимпиадников. Ведомство сообщило, что в скором времени победители школьных олимпиад получат меньше бюджетных мест при поступлении.

Такой информацией с «Интерфаксом» поделились в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что планируется установить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для тех, кто поступает в университеты без вступительных экзаменов, а также урезать список олимпиад, которые дают право на бесплатное обучение.

Отмечается, что ведомство планирует предусмотреть зачисление без вступительных испытаний только победителей и призеров обучающихся за 11 класс, а также победителей и призеров олимпиад 1 и 2 уровней.

В ведомстве рассказали, что в некоторых ведущих российских учреждениях высшего образования в этом году возникла ситуация, при которой количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных экзаменов, оказалось больше выделенных бюджетных мест.

В Минобрнауке считают, что такая ситуация возникла в связи с тем, что приемные комиссии вузов предоставили право на зачисление без вступительных испытаний для широкого перечня олимпиад школьников.

На данный момент поступить в университет без ЕГЭ и дополнительных экзаменов могут победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и перечневых состязаний, члены команд международных олимпиад по общеобразовательным предметам, чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и Европы.

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