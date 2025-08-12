Омбудсмен Володарский назвал причину школьной травли

С 1 июля в России вступил в силу новый ГОСТ для школьной формы, разработанный Минпросвещения. Этот шаг возобновил дискуссию о необходимости единого стандарта школьной одежды в современных образовательных учреждениях. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в интервью Общественной Службе Новостей подчеркнул важность школьной формы как инструмента воспитания дисциплины и чувства принадлежности к учебному заведению. При этом вводить абсолютно одинаковую форму от Калининграда до Владивостока было бы ошибкой - школы должны сохранять право выбора.

Опираясь на 14-летний опыт работы директором школы, Володарский привел убедительные аргументы: были моменты, когда брендовая одежда делила классы по социальному признаку, провоцируя буллинг. Один случай даже пришлось решать отчислением ученика. Аналогичные проблемы, по его словам, возникали и в вузе, когда он занимал должность ректора.

Новый ГОСТ призван нивелировать социальное неравенство, проявляющееся через одежду, сохраняя при этом вариативность моделей. Такой подход может стать компромиссом между дисциплиной, комфортом и индивидуальностью, помогая создать более здоровую атмосферу в школьных коллективах.

