Стала известна стоимость школьной формы по новому ГОСТу

Родителям школьников стоит готовиться к существенным тратам на обновление гардероба. Модельер Вадим Мерлис сообщил интернет-изданию «Абзац», что стоимость полного комплекта школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам (ГОСТ), может составить от 6,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Конкретная цена напрямую зависит от пола ребенка и ряда важных факторов.

Основное влияние на цену оказывает выбор ткани, наличие декоративных элементов и строгое соблюдение критериев пошива. Мерлис пояснил ключевую разницу в стоимости между комплектами для мальчиков и девочек. Мужской пиджак, из-за большей сложности конструкции (обязательные лацканы, внутренние карманы, тщательная проработка карманов, пояса и гульфика), обойдется значительно дороже – от шести тысяч до семи тысяч рублей, тогда как женский жакет начинается от 3,5 тыс. рублей. Брюки для мальчиков (около 3,5-4 тыс. руб.) также стоят больше юбки для девочек (2-2,5 тыс. руб.), а дополнительные элементы, вроде белого жабо на блузе, могут добавить еще около тысячи рублей к итоговой сумме.

По мнению эксперта, важным аспектом является возраст учащегося. Форма для учеников младших классов, особенно первоклассников, будет заметно дешевле комплекта для старшеклассника. Это объясняется просто: на пошив маленького размера требуется примерно в два раза меньше ткани. Таким образом, итоговая сумма для родителей первоклашки окажется ниже верхней границы указанного диапазона.

Введение формы по новому ГОСТу, представленному Минпросвещения России в августе, преследует несколько целей. Прежде всего это обеспечение безопасности и комфорта детей: гипоаллергенные ткани, отсутствие острых краев и кромок. Во-вторых, ведомство рассчитывает, что единые стандарты качества помогут сгладить видимые различия в доходах семей среди учеников. Однако важно подчеркнуть, что речь не идет о введении абсолютно одинаковой, единой для всей страны формы – стандарты касаются требований к качеству и безопасности, а не к единообразному фасону или цвету. Таким образом, обновление школьного гардероба в соответствии с ГОСТом станет для семей значительной, но варьирующейся статьей расходов, где ключевую роль играют пол ребенка, сложность кроя (особенно для мальчиков) и его возраст.

