Омбудсмен Володарский назвал способы замены ЕГЭ искусственным интеллектом

Минобрнауки утвердило новый порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. По словам омбудсмена в сфере образования Амета Володарского, несмотря на положительные стороны единого государственного экзамена, отечественные вузы все же недовольны его итогом, в связи с чем в будущем российской системе образования необходимо будет от него отказаться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что появление еще одного источника баллов для портфолио, существующего отдельно от результатов ЕГЭ, является первым шагом в сторону отказа от ЕГЭ и перехода к альтернативной системе. Это связано с тем, что многие высшие учебные заведения недовольны итогами ЕГЭ, и многие из них выбили себе право принимать еще и дополнительные, профессиональные экзамены.

По мнению эксперта, заменой для единого госэкзамена может стать цифровое портфолио, сопряженное с технологиями искусственного интеллекта.

Ранее он пояснил важность единых сроков поступления в вузы улучшат положение абитуриентов.