Омбудсмен Володарский пояснил важность единых сроков поступления в вузы улучшат положение абитуриентов

По словам омбудсмена в сфере образования Амета Володарского, единые сроки приема абитуриентов в отечественные вузы улучшат положение вчерашних школьников, поступающих в первом потоке – им больше не придется ждать конца лета, чтобы узнать, прошли они конкурс, или их места отдали абитуриентам со второй волны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что это также даст поступающим больше гибкости на случай, если они не пройдут в желаемый университет.

По мнению эксперта, для абитуриентов, которые поступают на бакалавриат или специалитет в первой волне, происходящее было похоже на лотерею, они находились в ситуации неопределенности. Новые правила дадут возможность абитуриентам уже к середине месяца понимать, поступили они или нет. Также единовременная публикация конкурсных списков и приказов о зачислении в вуз поможет абитуриенту понять, в какой из них он прошел и куда ему сдавать оригиналы.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки изменило правила поступления в вузы и процедуру целевого набора.