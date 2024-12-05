Минобрнауки изменило правила поступления в вузы и процедуру целевого набора

Министерство науки и высшего образования разработала новые правила, которые касаются поступления в высшие учебные заведения, а также порядок целевого набора в них. Новый документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

По новым правилам, теперь во всех вузах введены единые сроки подачи документов на поступление, а также на зачисление абитуриентов. При поступлении в бакалавриат либо специалитет на бюджет, все документы теперь принимаются до 2-3 августа, а основной этап зачисления должен пройти до 6-7 августа. Дополнительный этап может длиться до 10-11 августа. Прием на платное обучение будет проводиться до 30 сентября.

Прием в магистратуру теперь также унифицирован. Все зачисление в нее станут проводить до 29 августа в рамках основного этапа, и не позднее чем до 20 сентября в рамках дополнительного. Студентов платной формы обучения будут зачислять также до 30 сентября.

В этот указ не вошли изменения, касающиеся целевого набора в вузы. По предложению министерства теперь целевые места в случае, если они оказались не заполненными желающими, не будут переводиться на общие основания. Их отдадут под дополнительный целевой набор.

Ранее Госдума опровергла информацию о запланированном объединении факультетов филологии и журналистики в одно целое. Депутат Хинштейн сообщил, что об этом речь пока не ведется.