Омбудсмен Волынец пояснила отсутствие прав в образовательном процессе у учителя

В российских школах может появиться новый официальный институт влияния. В Госдуму готовится законопроект, призванный законодательно закрепить статус и полномочия родительских собраний. Однако сама идея вызывает не только интерес, но и ряд серьезных вопросов относительно ее практической реализации. Как отмечает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, главная сложность заключается в механизме принятия решений. Невозможно подстроить учебный процесс под индивидуальное видение каждого родителя, поэтому необходим четко структурированный коллегиальный орган. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, возникает дилемма: как будут выбираться представители от каждого класса, кто возглавит общешкольный родительский комитет и кто организует эти выборы, чтобы избежать формального или принудительного назначения.

Волынец добавила, что расширение прав родительского сообщества неизбежно повлечет за собой последствия для всего образовательного процесса. С одной стороны, это шаг направлен на повышение прозрачности и открытости школ. С другой – существует риск увеличения нагрузки на учителей, которые, по словам Волынец, и так остаются наиболее уязвимыми и незащищенными участниками этой системы. Новые полномочия родителей должны быть четко регламентированы, чтобы не приводить к бесконечным конфликтам и не мешать основной учебной деятельности.

По ее мнению, инициатива по законодательному закреплению статуса родительских собраний пока остается дискуссионной. Ее итог будет зависеть от детальной проработки процедурных вопросов: как формируется комитет, как принимаются решения и как именно будет выстроено взаимодействие между родителями, администрацией школы и учителями, чье положение требует особого внимания и защиты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске родители отстояли любимого педагога, угрожая сорвать линейку.